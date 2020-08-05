رياضة | بعد وضع مكبرات الصوت في ملعب مباراة ديربي الرياض.. وزارة الرياضة تتدخل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد وضع مكبرات الصوت في ملعب مباراة ديربي الرياض.. وزارة الرياضة تتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النصر بمنافسه الهلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وكانت تزودت مدرجات الملعب الخاصة بجماهير النصر بمكبرات الصوت من أجل تشغيل الهتافات للعيش في أجواء المباريات قبل منع حضور الجمهور بسبب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تحفيز لاعبي النصر.

وتلقت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت خطابا من وزارة الرياضة بمنع تشغيل السماعات داخل الملعب.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.