رياضة | محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصري بعد عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصري بعد عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى.

وسيقود الحكم محمد عادل اللقاء وسيعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه والحكم الرابع عبدالعزيز السيد بينما حكم الفيديو أمين عمر ويعاونه أحمد حمدي.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.