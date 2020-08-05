رياضة | طنطا يخوض مباراتي الإسماعيلي والحرس في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طنطا يخوض مباراتي الإسماعيلي والحرس في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، عن خوض الفريق الطنطاوي مبارياته ضد كلا من الإسماعيلي وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الإسكندرية.

حيث سيخوض طنطا مباراته ضد حرس الحدود يوم 18 أغسطس في تمام الرابعة عصرا علي ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

بينما سيخوض ابناء السيد البدوي مباراة الإسماعيلي يوم 27 أغسطس علي ملعب الإسكندرية في تمام التاسعة مساءا.

يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قرر عودة المسابقات من جديد، وذلك بعد إيقاف دام لأكثر من خمسة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.