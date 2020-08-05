رياضة | أزمة كبرى في باير ليفركوزن قبل مواجهة رينجرز بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى في باير ليفركوزن قبل مواجهة رينجرز بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه باير ليفركوزن الألماني مشكلة كبرى قبل مواجهة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في إياب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي، حيث سيفقد الفريق 4 لاعبين دفعة واحدة.

ويغيب كريم ديميرباي وميتشل فايسر عن المباراة المقررة غدا الخميس بسبب الإيقاف، بينما يغيب باولينهو بسبب الإصابة.

أما نديم أميري، فقد خضع للعزل الصحي بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأحد المحيطين به.

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وأشار بوس إلى أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة كريم بلعربي في مباراة الغد حيث لا يزال يخضع لتدريبات بشكل فردي.

وقال بوس :"نديم قدم رد فعل جيدا للغاية، فقد اتصل فورا بطبيبنا، وكان رد فعل النادي جيدا للغاية أيضا. علينا أن نكون حذرين. هذا هو الوضع للأسف في ظل جائحة كورونا."

وكان باير ليفركوزن قد فاز على جلاسجو رينجرز ذهابا 3 / 1 قبل أن تتوقف منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا، لكن المدير الفني بوس يرفض اعتبار أن أي شيء قد حسم.

وأضاف بوس :"لن تكون مباراة سهلة. نحن في وضع جيد لكننا لم نتدخل بعد. نرغب في تحقيق الفوز."