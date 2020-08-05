شكرا لقرائتكم خبر عن نادال ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسبانى رافائيل نادال انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، المقرر إقامتها فى نيويورك، نهاية الشهر الجاري.

وقال نادال، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «قررت عدم المشاركة فى بطولة أمريكا، الأوضاع هناك سيئة بعد تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا».

وتابع: «الجدول الحالى متعب، التوقف دام لأكثر من 4 أشهر، أقدر الجهود المبذولة لاستكمال النشاط، لكن الأنباء لا تبدو جيدة، لقد تم إلغاء بطولة مدريد».

وأضاف: «أشكر منظمى بطولة أمريكا المفتوحة على جهودهم، أقدم اعتذارى للمتابعين، لكن هذا هو القرار المناسب».

وأتم: «لم أرغب فى ذلك، لكن قلبى يُخبرنى بعدم الذهاب إلى أمريكا، هذه المرة سأتبع قلبى ولن أسافر».

على جانب آخر، كشف منظمون أن بطولة مدريد المفتوحة للتنس، التى كان من المفترض إقامتها ما بين 12 و20 سبتمبر، لن تُلعب هذا العام، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العاصمة الإسبانية.

وأضاف المنظمون، فى بيان: «كإجراء مسؤول فى ظل الوضع الراهن الناجم عن جائحة كورونا، وبعد تقييم شامل للوضع الذى مازالت تتسبب فيه الجائحة، قررنا عدم إقامة بطولة مدريد المفتوحة 2020». وكانت البطولة، التى تضم منافسات للرجال وأخرى للسيدات، بمثابة استعداد لفرنسا المفتوحة التى تنطلق فى 27 سبتمبر.

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ووفقا لإحصاءات «رويترز»، سجلت إسبانيا، وهى واحدة من أكثر الدول الأوروبية التى تأثرت بالفيروس فى وقت سابق من العام الحالى، نحو 315 ألف حالة إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 28400 وفاة.