شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لليد يتابع استعدادات مصر للمونديال وصبحي يجتمع باللجنة المنظمة للبطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم على التنسيق الدوري مع اللجنة المنظمة لمونديال العالم لكرة اليد، والاجتماع مع أعضاء اللجنة بشكل أسبوعي للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بالتجهيزات اللوجستية والإدارية للبطولة، والتعرف لحظة بلحظة على موقف الحالة الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للمونديال.

ولقت الوزير إلى المتابعة مع الاتحاد الدولى لكرة اليد فى هذا الشأن للتأكيد على جاهزية مصر لاستضافة البطولة.

ويذكر أن وزير الشباب والرياضة مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية والتى تقام على مساحة تبلغ نحو 12.5 فدان، ويتم إنشائها وفقاً للمعايير الدولية حيث من المقرر أن تستضيف الصالة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى تقام فى مصر يناير المقبل.