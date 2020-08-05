شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد حجز دراجتك المدعمة من وزارة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي عن إطلاق الرابط الالكتروني أمام الشباب والمواطنين الراغبين لاقتناء الدراجات الهوائية المطروحة ضمن مبادرة «دراجتك.. صحتك» غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر البوابة الاليكترونية والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتيح الوزارة عدد 1400 دراجة في المرحلة الثانية من المبادرة التي تتضمن عدة مراحل لاحقة تقدم الوزارة خلالها الأعداد المطلوبة من الدراجات الهوائية المدعمة.
ومن المقرر أن يتضمن الرابط الاليكتروني الذي سيتم طرحه مساء غد كافة التفاصيل الخاصة بالدراجات وآليات السداد بعد القيام بالدخول على الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة حيث أن الطريقة الوحيدة للحصول على الدراجات سيكون من خلال الرابط الاليكتروني.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولي من مبادرة «دراجتك.. صحتك» في 8 يوليو الماضي في إطار نهج الوزارة نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والتأكيد على أهمية استخدام الدراجات في تحسين اللياقة البدنية والصحية للفرد ودورها كوسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد حجز دراجتك المدعمة من وزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.