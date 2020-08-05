عمرو عبد السلام: عرين الزمالك في أيد أمينة ومحتار بسبب تألق رباعي الأبيض

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اثني عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي الزمالك، بالحراس الأربعة محمود عبد الرجيم جنس ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي مؤكدا وصولهم لأعلى فورمية فنية وبدنية خلال فترة الإعداد التى استمرت علي مدار الشهر الماضي. ويري عبد السلام نفسه في حيرة من أمره بسبب تقارب مستوي الحراس الأربعة والمنافسة الشريفة بينهم للوصول لأعلي فورمة مؤكدا انه مطمئن تمام علي عرين الأبيض وانه في أيد أمنية واي حارس من الاربعة سواء أبو جبل أو جنش وعواد وصبحي وقع الاختيار عليه للمشاركة اساسيا غدا امام المصري سيكون أهلا للمسؤولية وسيذود عن مرماه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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