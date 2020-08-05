شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فتحي: المقاولون هدفه المثلث الذهبي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول على قدرة الفريق على إنهاء الموسم الراهن في المركز الثالث ضمن المثلث الذهبي.
وقال فتحي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: هدفنا الاستمرار في المنافسة عيل المراكز الثلاثة الأولي لضمان عودة ذئاب الجبل للمشاركة في البطولات الإفريقية واستعادة امجاد الماضي خصوصا وان الفريق لدية كل مقومات النجاح ولدية الدعم اللا متناهي من المهندس محسن صلاح رئي سالنادي والشركة.
وتابع: المقاولن يستحق مكانة افضل باعتبار ثالث نادي بعد القطبين حصولا على البطولات داخل القاهرة.
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