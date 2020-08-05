وزير الرياضة: القيادة السياسية هدفها وضع مصر في مقدمة دول العالم رياضيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمستوى المتميز للصالة المغطاة ببرج العرب والانتهاء من الأعمال الإنشائية وفق المواعيد المحددة لتنضم إلى باقي الصالات المغطاة المقرر لها استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتتمثل في «الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة».
ولفت وزير الشباب والرياضة إلى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير المنظومة الرياضية، وجعل مصر في مقدمة الدول استضافةً للبطولات الرياضية الدولية بفضل ما تتمتع به الدولة من مقومات نجاح من بنية تحتية متميزة على صعيد الإنشاءات الرياضية، والفنادق، والمطارات الدولية، وتوافر الانتقالات المناسبة، إضافة إلى انتشار الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيراً أن تلك العوامل تكون أسباباً رئيسية في تفوق مصر ونجاحها في استضافة البطولات الكبري وإخراجها بصورة متميزة أمام دول العالم.
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