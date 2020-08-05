شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعم لبنان بعد انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، على دعم دولة لبنان الشقيقة والشعب اللبناني والوقوف إلى جانبهم معنويا بعد حادثة الانفجار الذي تعرضت له بيروت أمس والذي نجم عنه عدد من الوفيات مئات المصابين.

وقدم مرتضي منصور واجب العزاء للشعب اللبناني في شهداء الإنفجار وتمنى السلامة للمصابين، كما نشر الموقع الرسمي للنادي والصفحة الرسمية على فيس بوك رسالة تضامن مع الاشقاء في لبنان تحت صورة للعلم اللبناني.

ووجهة صفحة الزمالك رسالة للبنان: «من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة كل الدعم إليكم» و«قلوبنا معكي يا بيروت».