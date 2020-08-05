ليفربول يتضامن مع الشعب اللبناني بعد تفجير بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

عبر نادي ​ليفربول​ الانكليزي عن تضامنه مع الشعب اللبناني بعد التفجير الكبير الذي تعرضت له العاصمة ​بيروت​.

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وكان انفجار ضخم في المرفأ هز العاصمة اللبنانية وضواحيها وسمع دويه الى الحدود القبرصية تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى مخلفا دمارا جسيما في الممتلكات.

ونشر ابطال الدوري الانكليزي الممتاز تغيردة عبر حسابهم الناطق باللغة العربية جاء فيها:"قلوبنا مع جميع المتضررين من أحداث بيروت اليوم".

ولاقت التغريدة تفاعل كبيرا من جمهور الريدز الذين عبروا عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني.