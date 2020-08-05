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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يتضامن مع الشعب اللبناني بعد تفجير بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
عبر نادي ليفربول الانكليزي عن تضامنه مع الشعب اللبناني بعد التفجير الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت.
وكان انفجار ضخم في المرفأ هز العاصمة اللبنانية وضواحيها وسمع دويه الى الحدود القبرصية تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى مخلفا دمارا جسيما في الممتلكات.
ونشر ابطال الدوري الانكليزي الممتاز تغيردة عبر حسابهم الناطق باللغة العربية جاء فيها:"قلوبنا مع جميع المتضررين من أحداث بيروت اليوم".
ولاقت التغريدة تفاعل كبيرا من جمهور الريدز الذين عبروا عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني.
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