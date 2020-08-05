شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الفيفا يواسي لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 نشرت صفحة ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ " ​الفيفا​ " الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " توبتر "، رسالة من رئيس المنظمة العالمية، السويسري جياني ​انفانتينو​ للتضامن مع ​لبنان​ بعد الانفجار الكبير الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية، ​​بيروت​​ واوقع عشرات الضحايا والاف المصابين.

وجاء في رسالة انفانتينو بعد انفجار أمس في بيروت ما يلي:" الصور والأخبار من بيروت ملأتنا بالحزن، قلوبنا مع كل الضحايا وكل من تأثر بهذه المأساة الرهيبة. مجتمع كرة القدم كله يقف بجانب شعب لبنان."

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