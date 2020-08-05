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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوندوغان: هنأت كلوب مباشرة بعد الفوز بلقب الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
كشف لاعب نادي مانشستر سيتي الكاي غوندوغان عن تفاصيل رسالته التي أرسلها الى المدرب الالماني لنادي ليفربول يورغن كلوب، بعد تحقيقه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
وخلال تصريحات له، قال غوندوغان: "لقد تواصلت مع يورغن كلوب لأنني أحبه كثيرًا وقضيت معه سنوات رائعة في بوروسيا دورتموند".
واضاف: "هنأته مباشرة بعد البطولة ورد لاحقًا ببعض الوجوه الضاحكة".
واختتم: "لا أعرف بالضبط مقدار الكحول الذي قام بتناوله خلال احتفالات الفوز بلقب البريميرليغ في هذا الوقت، لكنني افترضت أنه سعيد للغاية".
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