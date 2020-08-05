غوندوغان: هنأت كلوب مباشرة بعد الفوز بلقب الدوري الانجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

كشف لاعب نادي ​مانشستر سيتي​ ​الكاي غوندوغان​ عن تفاصيل رسالته التي أرسلها الى المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ يورغن كلوب، بعد تحقيقه لقب ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

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وخلال تصريحات له، قال غوندوغان: "لقد تواصلت مع يورغن كلوب لأنني أحبه كثيرًا وقضيت معه سنوات رائعة في بوروسيا دورتموند".

واضاف: "هنأته مباشرة بعد البطولة ورد لاحقًا ببعض الوجوه الضاحكة".

واختتم: "لا أعرف بالضبط مقدار الكحول الذي قام بتناوله خلال احتفالات الفوز بلقب البريميرليغ في هذا الوقت، لكنني افترضت أنه سعيد للغاية".