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غوندوغان: هنأت كلوب مباشرة بعد الفوز بلقب الدوري الانجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

كشف لاعب نادي ​مانشستر سيتي​ ​الكاي غوندوغان​ عن تفاصيل رسالته التي أرسلها الى المدرب الالماني لنادي ​​ يورغن كلوب، بعد تحقيقه لقب ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

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وخلال تصريحات له، قال غوندوغان: "لقد تواصلت مع يورغن كلوب لأنني أحبه كثيرًا وقضيت معه سنوات رائعة في بوروسيا دورتموند".

واضاف: "هنأته مباشرة بعد البطولة ورد لاحقًا ببعض الوجوه الضاحكة".

واختتم: "لا أعرف بالضبط مقدار الكحول الذي قام بتناوله خلال احتفالات الفوز بلقب البريميرليغ في هذا الوقت، لكنني افترضت أنه سعيد للغاية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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