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بابلو ماشين مدرباً لنادي ألافيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

عيّن نادي ​ألافيس​ ​بابلو ماشين​ المدرب السابق ل​إسبانيول​، على رأس جهازه الفني في الموسم المقبل.

وأوضح النادي الباسكي في بيان أن عقد ماشين يمتد لموسم واحد فقط.

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وكان ماشين (45 عاماً) متجه لتدريب فريق كينغداو هيونداي الصيني نهاية تموز ولكنه عدل عن الفكرة بعد أسبوع من خبر التعاقد بين الطرفين لأسباب شخصية.

ولم تكن فترة ماشين مع إسبانيول ناحة إذ هبط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وبدأت مسيرة ماشين التدريبية في نادي نومانسيا، واستلم بعدها فريق غيرونا (2014-2018)، ثم انتقل إلى إشبيلية لنحو عشرة أشهر فقط بين العامين 2018 و2019، فإسبانيول في الموسم الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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