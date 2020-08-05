بابلو ماشين مدرباً لنادي ألافيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

عيّن نادي ​ألافيس​ ​بابلو ماشين​ المدرب السابق ل​إسبانيول​، على رأس جهازه الفني في الموسم المقبل.



وأوضح النادي الباسكي في بيان أن عقد ماشين يمتد لموسم واحد فقط.

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وكان ماشين (45 عاماً) متجه لتدريب فريق كينغداو هيونداي الصيني نهاية تموز ولكنه عدل عن الفكرة بعد أسبوع من خبر التعاقد بين الطرفين لأسباب شخصية.

ولم تكن فترة ماشين مع إسبانيول ناحة إذ هبط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وبدأت مسيرة ماشين التدريبية في نادي نومانسيا، واستلم بعدها فريق غيرونا (2014-2018)، ثم انتقل إلى إشبيلية لنحو عشرة أشهر فقط بين العامين 2018 و2019، فإسبانيول في الموسم الحالي.