شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. غياب 6 لاعبين أزمة كارتيرون في أولى مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إلى تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر إقامتها غدٍ الخميس، بالمباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة 20 لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات فى المباراة.

ويواصل الزمالك استعدادته لمواجهة المصرى البورسعيدى بقيادة الفرنسى كارتيرون في عودة منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يواصل الزمالك حاليًا تدريباته فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضًا فى بطولة الدورى.

ويواجه الفرنسي أزمة كبيرة في المباراة الأولى لغياب 6 لاعبين يعتمد عليهم في تشكليه مما اضطره إلى تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق بعد الاستقرار على الأسماء التي سيخوض بها اللقاء، وهم المغربين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم اللذان وصلا القاهرة اليوم، ومن الصعب لحقاهما بالمباراة ، وكذلك طارق حامد ويوسف أوباوما وسيد زيزو للإصابة ، وشيكابالا وامام عاشور للايقاف.

من جهته يجرى يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، خلال الساعات المقبلة، فحص جديد بالخضوع لأشعة رنين، وذلك لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية والتى أدت إلى خروجه من الحسابات الفنية فى مواجهتى المصرى والاتحاد، على الترتيب، فى الدورى الممتاز

Advertisements

فيما وصل الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، قد وصلا إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، من المغرب للانضمام لصفوف الفريق الأبيض، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة، حيث من المقرر، أن يجرى الثنائى المغربى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة، صباح اليوم، حيث من المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض، ببرج العرب مساء اليوم وسط شكوك وصعوبات لحاقهما بالمباراة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وأكد أحمد سيد زيزو وطارق حامد تعرضهما للإصابة في العضلة الضامة، وشكوى من إجهاد عضلى ، وشعورهما بالام في الحوض وفى العضلة الضامة مما جعلهم خارج المعسكر وحسابات كارتيرون، على أن يستعيد الزمالك، خدمات لاعب الوسط طارق حامد ، فى مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام على ستاد برج العرب، يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما فضل الجهاز الفنى استبعاده من الحسابات الفنية من مواجهة المصرى المقبلة التى ستقام يوم الخميس القادم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، بعد شكواه من إجهاد عضلى.

وسيستعين الفرنسي باتريس كارتيرون ببعض الأوارق لتعويض غياب الثلاثى الأهم بن شرقي وأناوجم وأوباما وحامد حيث سيحتاج إلى خدمات إسلام جابر وكريم بامبو والدولى التونسي فرجانى ساسي ومحمد حسن في الوسط ، أو يقوم بالدفع بكريم بامبو أو سيف فاروق جعفر في مركز صانع الألعاب.