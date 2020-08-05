شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. التشكيل المتوقع لقمة الأبيض والأخضر في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرن المدير الفني للفريق، للمواجهة الصعبة التى سيخوضها أمام نظيره المصري البورسعيدي غدًا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وفضل الفرنسى كارتيرون، ، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر اقامتها على ستاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة 20 لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات فى المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ومن المتوقع أن يحاول كارتيرون تعةيض غياب بن شرقي وأوناجم وطارق حامد وأوباوما وشيكابالا وعبد الله جمعة وامام عاشور الذين تأكد غيابهم ويسعي إلى خوض اللقاء بتشكيل مكون من كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام ،محمود علاء، محمود الونش، ، محمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي، محمد حسن، كريم بامبو

في الهجوم: مصطفى محمد، إسلام جابر، و أسامة فيصل.

بينما استقر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على البدء بالفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك باعتباره الأكثر جاهزية بسبب معاناة أحمد جمعة من الإصابة التى ألمت به الموسم قبل الماضى ، بينما مازال النيجيرى اوستن اموتو تحت التأهيل بعد إجرائه لعملية جراحية ببورسعيد قبل بداية المعسكر الذى أقيم ببرج العرب .

وأعلن طارق العشرى قائمة لاعبيه التى سافرت لبرج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الزمالك والتى ضمت 25 لاعبا على النحو التالى : -

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أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.

عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا “شيكا” ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط

محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.

ومن المتوقع أن يخوض المصري اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع : كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي

الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، حجاج عويس

الهجوم : عبد الناصر دي ماريا، محمود وادي