شكرا لقرائتكم الصفحة الرسمية لدورى أبطال أفريقيا تبرز رقما قياسيا جديدا للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمتلك فريق الزمالك، إحصائية رائعة في الموسم الحالي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد نجاحه في الوصول إلى نصف نهائي المسابقة، التي ستعود منافساتها، في أواخر شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف استمر لأكثر من 6 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت الصفحة الرسمية لدورى أبطال أفريقيا، عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أن الزمالك، يعد الفريق الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في النسخة الحالية من المسابقة، حيث تلقت شباكه 6 أهداف، بينما يعد حوريا الغينى الأكثر حفاظا على شباكه في بطولة كأس الكونفدرالية، بتلقيه 7 أهداف.



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ونجح الفارس الأبيض، في الوصول إلى نصف نهائي دورى الأبطال، بعد تخطيه فريق الترجى التونسي، حامل لقب البطولة في أخر نسختين، في دور ربع النهائي، بنتيجة 3 – 2، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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وكان الاتحاد الإفريقى "كاف"، قد أعلن عودة منافسات دورى أبطال أفريقيا، في أواخر شهر سبتمبر المقبل، من خلال إقامة مباريات دور نصف النهائي، بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباراتى الذهاب يومى 26 و 27 سبتمبر، على أن تقام مباراتى الإياب، يومى 2 و 3 من شهر أكتوبر المقبل.

وتطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.