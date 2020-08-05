شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتفقد الصالة المغطاة ببرج العرب استعداداً لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية والتى تقام على مساحة تبلغ نحو 12.5 فدان، ويتم إنشائها وفقاً للمعايير الدولية حيث من المقرر أن تستضيف الصالة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتى تقام فى مصر يناير المقبل.

وأطمأن وزير الرياضة على المعدلات التنفيذية لإنجاز المكونات الإنشائية للصالة المغطاة ببرج العرب والتى وصلت إلى 95% نسبة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، وتفقد الوزير الصالة الرئيسية المغطاة وملاعب الإحماء وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومواقع اللجنة المنظمة، والمركز الإعلامي والنادي الصحي، وقاعة المؤتمرات.