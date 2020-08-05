الأهلي متأخر أمام فلامنجو البرازيلي في استفتاء «فيفا» للأكثر جماهيرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الباب أمام الجماهير للتصويت على استفتاء بين النادي الأهلي المصري، ونادي فلامنجو البرازيلي، عن الأكثر جماهيرية بين الناديين.
ونشر الحساب الرسمي لـ«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لجماهير الناديين تحت تعليق: «أي نادي مدعوم أكثر؟».
وحتى الآن قام 19464 متابع لحساب «فيفا» بالتصويت على الاستفتاء ليحصد نادي فلامنجو 55.8% من الأصوات، فيما حصد الأهلي 44.2%.
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