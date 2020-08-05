شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الحمام يطالب الأندية بتفعيل ميثاق الشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب سمير سعد، مدرب نادى الحمام، أندية القسم الثانى بتفعيل ميثاق الشرف وعدم السعى للتعاقد مع لاعبى الأندية الأخرى في هذا الوقت الحرج، لاسيما قبل خمسة أسابيع فقط على نهاية المسابقة، وهو الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية ويثير كذلك الشبهات خلال المنافسات المقبلة. كما طالبا اتحاد الكرة واللجنة الخماسية بضرورة فرض رقابة صارمة على المباريات خلال الأسابيع الخمسة القادمة بالقسم الثانى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الحمام يطالب الأندية بتفعيل ميثاق الشرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.