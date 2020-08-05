نائب رئيس نادى دمنهور: أطالب «الخماسية» بمساندة أندية المظاليم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حكيم شحاتة، نائب رئيس نادى دمنهور، على أهمية مساندة اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، لأندية القسم الثانى والمظاليم، لاسيما في ظل الظروف التي مرت بها خلال الشهور الأربعة الاخيرة.
وقال شحاتة، إن تسويق المباريات خلال الفنترة المقبلة هو الحل الأمثل من وجهة نظره للخروج من تلك الأزمات المتلاحقة، واستكمل حكيم شحاتة بأن نادى دمنهور وحده مديون بمبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، وأنه كان على اتحاد الكرة عدم استكمال المسابقة في ظل عدم وجود موارد في الأندية وكان الأولى به تحقيق مبدأ الجدارة الرياضية بتصعيد أوائل المجموعات طبقا للجداول إلى الدورى الممتاز مع إلغاء الهبوط من المجموعات الثلاثة وهو الأمر الذي لم يتم.
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