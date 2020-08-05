شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعجل عودة الأجانب قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستعجل مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، عودة لاعبي الفريق الأجانب، للقاهرة من اجل الانتظام في تدريبات الفريق، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى، والتي ستعود مرة آخرى غدا الخميس، بينما يخوض الفريق أولى مبارياته أمام المصري البورسعيدي يوم 14 أغسطس الجاري.

وخاطب مسؤولى الإسماعيلي نظرائهم في اتحاد الكرة، بعدما حصلوا على وعد من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، بتسهيل إجراءات عودة اللاعبين الأجانب، وهم التونسي فخر الدين بن يوسف، والعراقي همام طارق، والأوغندي باتريك كادو، والنامبيبي بنسون شيلونجو، فيما انتظم الغيني بيكيتي سيلفا في المران الجماعي في وقت سابق، خلال فترة الإعداد التي خاضها الفريق في الأسابيع الماضية.

فيما طلب الجهاز الفنى للفريق، بقيادة ديده جوميز، تجهيز محمود عبدالعاطي «دونجا»، لاعب وسط الفريق للمشاركة في التدريبات، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب، بعد الإصابة في كاحل القدم، ورفض الجهاز الفنى الاستعجال في عودة اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة التي أبعدته عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.