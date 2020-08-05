شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «استئناف» اتحاد الكرة: قرار إيقاف «كهربا» لا رجعة فيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على موقف اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، لا رجعة فيه.
جاء ذلك بعد رغبة مسؤولى الأهلي في تقديم التماس لتخفيف العقوبة الموقعة ضده بعد أحداث لقاء السوبر أمام الزمالك في الإمارات، وقال الشوربجي لجنة الاستئناف القرار فيها نهائى ولا يجوز الطعن فيه، ولكن يجوز تقديم التماس لمجلس إدارة اتحاد الكرة لأن اللوائح لا تمنع ذلك.
وأضاف رئيس لجنة الاستئناف، أنه حال تقدم الأهلي بالتماس لاتحاد الكرة سيتم إحالته إلى لجنة الاستئناف، ولكن في حال وجود جديد في الالتماس سيتم بحث الأمر، وفى حال وجود أدلة لتخفيف العقوبة سيتم بحث الأمر، وإصدار القرار النهائى.
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