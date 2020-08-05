شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سانشيز: هازارد مازال يعاني من ألم في كاحله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 أكد الصحافي ​خوسيه لويس سانشيز​ ان نسبة تحسن كاحل اللاعب البلجيكي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ايدين هازارد هي 50 %، وذلك قبل مواجهة ​مانشستر سيتي​ في إياب دور الـ 16 ب​دوري أبطال أوروبا​.

Advertisements واتت تصريحات سانشيز في برنامج الشيرنغيتو الإسباني كالاتي: "نسبة تحسن كاحل هازارد هي 50%، واللاعب ما زال يعاني من الألم بسبب كاحله". وأضاف: "قبل السفر إلى مانشستر كانت نتائج الفحوصات الطبية للاعبين بشأن فيروس كورونا جميعها سلبية". وأكد سانشيز أن ماريانو دياز فقط هو الذي لن يكون متواجد برفقة بعثة الفريق المسافرة إلى إنكلترا لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

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