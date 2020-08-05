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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توري: تشرفت باللعب إلى جانب سيلفا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
أشاد اللاعب السابق كولو توري بالنجم دافيد سيلفا، مشيرا إلى أنه كان له الشرف أن يلعب بجانبه في فريق مانشستر سيتي.
وقال توري: "كنا نطلق على سيلفا لقب المايسترو. إنه لاعب رائع ولا يصدق من الناحية الفنية. أحببت اللعب معه، وخاصة مع يايا".
وأضاف: "كل ما عليك فعله هو تمرير الكرة. سيأتي يايا إلى جانبك للحصول على الكرة، ثم سينقلها لـ دافيد إلى الأمام بسرعة ويبدأ الهجوم. دافيد يتطلع فقط لمساعدة اللاعبين. لقد كان شرفا للعب معه".
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