نيمار: أنا في أفضل حالاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

أشار اللاعب البرازيلي ​نيمار​ إلى أنه في أفضل حالاته منذ وصوله إلى ​باريس سان جيرمان​، وأنه مستعد للقتال من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا.



وقال نيمار: "خلال هذه السنوات الثلاث اكتسبت الكثير من المعرفة. لقد عشت لحظات سعيدة وصعبة، خاصة عندما لم تسمح لي الإصابات باللعب. بمساعدة زملائي في الفريق، تمكنت من التغلب عليهم والتركيز على ما يهم حقًا، وعروضنا في الميدان والتي تُترجم إلى ألقاب".

وأضاف: "يمكن لمشجعينا والنادي وجميع المشجعين مشاهدة سعي فريقنا في أي مباراة. أنا في أفضل حالاتي منذ وصولي إلى باريس، الفريق مثل الأسرة. نريد الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا".