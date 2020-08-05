- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار: أنا في أفضل حالاتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
أشار اللاعب البرازيلي نيمار إلى أنه في أفضل حالاته منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان، وأنه مستعد للقتال من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وقال نيمار: "خلال هذه السنوات الثلاث اكتسبت الكثير من المعرفة. لقد عشت لحظات سعيدة وصعبة، خاصة عندما لم تسمح لي الإصابات باللعب. بمساعدة زملائي في الفريق، تمكنت من التغلب عليهم والتركيز على ما يهم حقًا، وعروضنا في الميدان والتي تُترجم إلى ألقاب".
وأضاف: "يمكن لمشجعينا والنادي وجميع المشجعين مشاهدة سعي فريقنا في أي مباراة. أنا في أفضل حالاتي منذ وصولي إلى باريس، الفريق مثل الأسرة. نريد الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار: أنا في أفضل حالاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.