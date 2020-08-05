شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب ليفركوزن: هافيرتز سيشارك أمام رينجرز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 لفت مدرب باير ​ليفركوزن​ بيتر بوش إلى أنه ليس لديه مخاوف بشأن التزام اللاعب كاي ​هافيرتز​، متعهداً بأن هدف تشيلسي سيكون الاسم الأول في تشكيلة فريقه لمواجهة ​رينجرز​ في الدوري الأوروبي.

وقال بوش: "سأجيب عن هذه الأسئلة بطريقة مختصرة للغاية. نعم، سيلعب ونعم، أنا مقتنع بأنه لا يزال يقاتل لصالح ليفركوزن بنسبة 100٪". وتابع: "لا يمكننا الفوز بالبطولة إلا إذا فزنا ضد رينجرز. ليس من المنطقي أن تحلم بالمباريات القادمة. حاولت أن أنقل هذا إلى اللاعبين الذين يرون ذلك بهذه الطريقة".

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