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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هونيس: اتمنى بقاء الابا مع البايرن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
كشف الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الالماني أولي هونيس عن رغبته في تجديد عقد النمساوي دافيد ألابا، وبقائه مع الفريق البافاري.
وخلال تصريحات له مع شبكة DAZN، قال هونيس: "ألابا معنا هنا منذ أن كان شابًا صغيرًا، لذلك أرى أن رحيله سيكون مؤسفًا".
واضاف: "خلال الفترة التي تواجدت فيها هنا لم أشاهد لاعبًا نشأ معنا وأصبح صاحب دور قيادي في الفريق الأول، يغادر النادي، أتمنى ألا يكون ألابا هو الأول".
واختتم: "من الخبرة التي أمتلكها أستطيع أن أخبر ألابا أن بضعة الملايين التي قد يتركنا من أجلها ليست مهمة جدًا، قد تكون خطوة للأمام بالنسبة له على المستوى المادي، ولكن من جميع النواحي الأخرى هي خطوة للوراء".
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