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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: أصلحت علاقتي بـ كاسياس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
كشف المدرب جوزيه مورينيو أنه هو وإيكر كاسياس قاما بإصلاح علاقتهما بعد أن اشتبك الثنائي بشكل متكرر خلال فترة وجودهما في نادي ريال مدريد.
وقال مورينيو: "لقد دفعنا ذكائه ونضجه دائمًا إلى أن نحترم بعضنا البعض وبعد ذلك بسنوات، تمكنا حتى من بناء صداقة صادقة".
وأضاف: "إنه حارس مرمى تاريخي لريال مدريد وكرة القدم العالمية. لقد فزت معه بالدوري الإسباني، ومعه واجهت لحظات صعبة بسبب احترافي ولم يكن قراري شخصيًا على الإطلاق".
كلام مورينيو جاء بعد إعلان كاسياس إعتزاله كرة القدم.
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