مورينيو: أصلحت علاقتي بـ كاسياس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

كشف المدرب جوزيه ​مورينيو​ أنه هو وإيكر ​كاسياس​ قاما بإصلاح علاقتهما بعد أن اشتبك الثنائي بشكل متكرر خلال فترة وجودهما في نادي ريال مدريد.

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وقال مورينيو: "لقد دفعنا ذكائه ونضجه دائمًا إلى أن نحترم بعضنا البعض وبعد ذلك بسنوات، تمكنا حتى من بناء صداقة صادقة".

وأضاف: "إنه حارس مرمى تاريخي لريال مدريد وكرة القدم العالمية. لقد فزت معه بالدوري الإسباني، ومعه واجهت لحظات صعبة بسبب احترافي ولم يكن قراري شخصيًا على الإطلاق".

كلام مورينيو جاء بعد إعلان كاسياس إعتزاله كرة القدم.