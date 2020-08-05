شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس وضع لائحة عقوبات على المخالفين لضوابط كورونا وإرسالها للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن لائحة لجنة الأخلاق والقيم الجديدة تسمح للجنة بمعاقبة أى لاعب أو مدرب أو عنصر من عناصر اللعبة فى حالة الخروج عن النص فى أى مباراة تخضع لاتحاد الكرة، سواء ودية أو رسمية ، وأوضح مسئولو الجبلاية أن واقعة اعتداء الهانى سليمان حارس سموحة على أحمد رفعت لاعب الإتحاد السكندرى فى مباراة ودية بين الفريقين رصدها مراقب لجنة المسابقات وتم إحالة الواقعة للجنة الأخلاق والقيم التى بدورها ووفقا للائحة وقعت عقوبات على حارس سموحة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصرى لكرة القدم فى مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

وجاء قرار إيقاف الهانى سليمان بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التى جمعت سموحة مع الاتحاد السكندرى، الثلاثاء الماضي 28 يوليو، والتى شهدت مشادة بين الهانى سليمان وأحمد رفعت لاعب الاتحاد، فى إطار الإعداد لاستئناف بطولة الدورى الممتاز غداً الخميس بعد توقف استمر لما يقرب 147 يوما بعد انتشار فيروس كورونا.

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وكشف أحمد رفعت، لاعب الاتحاد السكندرى، عن سر الأزمة التي نشبت بينه وبين الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، وقال رفعت فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه أحمد شوبير، "القصة كلها أن المباراة ودية، وحمادة صدقى تحدث معى بعد المباراة وأنا تدخلت بشكل عنيف لا أنكر، ولكن بسبب تضييعه للوقت، وقلت له عايزين نلعب بسرعة خاصة إننا راجعين عايزين نلعب، تدخلت بقوة فحدثت مشادة لم أتوقعها، لم أعتذر له كما قال البعض، وهو حاول يكلمنى بعد المباراة ولكن لم أرد".

وكانت مشادة حدثت فى نهاية اللقاء بين اللاعبين بسبب كرة مشتركة وقيام أحمد رفعت بالتدخل بقوة على الهانى سليمان، الأمر الذى دفع الأخير للاعتداء على صانع ألعاب الاتحاد ورفضه التدخل بهذه الطريقة ما دفع حكم المباراة لطرده وحدثت أزمة داخل الملعب تسببت في انتهاء اللقاء.

وبادر أحمد رفعت بالاعتذار للهانى سليمان مؤكدًا أنه كان لا يقصد ما حدث إلا أنه يعيش حالة من الضيق الشديد بسبب عدم مشاركته مع الاتحاد فى الفترة الماضية وهو ما أدى لظهوره بحالة عصبية خلال لقاء سموحه وهو ما تفهمه الهانى سليمان الذى أكد له أنه يعتبره شقيقه الصغير وكل ما حدث لا يعد سوى "نرفزة ملعب".

وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة.