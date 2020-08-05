شكرا لقرائتكم وعد الأب دين عليه.. عبد الحميد بسيونى يكافئ نجله بسيارة "جيب" لتفوقه بالثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش سعادته الشديدة بنجاح نجله محمد فى الثانوية العامة ، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة :" بحمد ربنا أنى عشت فرحة كبيرة إمبارح ، كنت قلقان جدا أن كورونا تأثر على مستقبل ابنى خاصة أنها داهمت الطلاب فى فترة صعبة وقولتله انا عايزك تنجح بس كفاية الظروف الصعبة اللى عشتها ولكن الحمد لله نجح وبتفوق وحصل على 85 % شعبة أدبى "

ويضيف عبد الحميد بسيونى :" نفذت وعدى لابنى لانه كان طالب منى ياخد عربيتى الجيب لو نجح بتفوق وفعلا اديتهاله ونفسى يدخل كلية عسكرية عشان بحب الكليات العسكرية وبشوفها مناسبة لشخصياتنا وطريقة حياتنا ولكن لن أرغمه على شىء سأمنحه الفرصة كاملة لاختيار الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها".

Advertisements

ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.