شكرا لقرائتكم أولى مباريات الدوري .. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصرى غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى الممتازعلي النحو التالى، محمد عادل حكم ساحة، تحسين أبو السادات وأحمد حسام مساعدان، وعبد العزيز السيد حكم رابع، وأمين عمر حكم لتقنية الفيديو وأحمد حمدى مساعد حكم فيديو.

فى شأن مختلف، استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المصرى، نظرا للمستوى الذى قدمه قبل التوقف وخلال المباريات الودية التحضيرية التي خاضها الأبيض خلال الفترة الماضية لذا فضل المدرب الفرنسي أن يستمر في حراسة مرمى الأبيض في لقاء الغد على أن يكون بديله محمود جنش الذى استعاد الفريق جهوده بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس حيث شارك على مراحل مع الفريق في المباريات الودية الماضية وسيتم تجهيزه للمشاركة في اللقاءات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى حيث يواصل الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون استعداداته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيلتقى الزمالك مع المصرى، فى الثامنة من مساء غدا، الخميس، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

فيما استعاد الزمالك لجهود الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق، بعدما وصلا إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، من المغرب للانضمام لصفوف الفريق الأبيض، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة، وأجرى الثنائى المغربى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة، صباح اليوم، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض، ببرج العرب مساء اليوم.