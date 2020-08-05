شكرا لقرائتكم أبو جبل يحرس مرمى الزمالك أمام المصرى فى مواجهة عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المصرى، نظرا للمستوى الذى قدمه قبل التوقف وخلال المباريات الودية التحضيرية التي خاضها الأبيض خلال الفترة الماضية لذا فضل المدرب الفرنسي أن يستمر في حراسة مرمى الأبيض في لقاء الغد على أن يكون بديله محمود جنش الذى استعاد الفريق جهوده بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس حيث شارك على مراحل مع الفريق في المباريات الودية الماضية وسيتم تجهيزه للمشاركة في اللقاءات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى حيث يواصل الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون استعداداته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيلتقى الزمالك مع المصرى، فى الثامنة من مساء غدا، الخميس، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

فيما استعاد الزمالك لجهود الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق، بعدما وصلا إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، من المغرب للانضمام لصفوف الفريق الأبيض، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة، وأجرى الثنائى المغربى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة، صباح اليوم، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض، ببرج العرب مساء اليوم.