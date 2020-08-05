شكرا لقرائتكم فايلر يستكشف إنبى بـ5 مباريات قبل موقعة 9 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على ملخص لخمسة مباريات لفريق إنبي قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة في الدوري الممتاز ، ويشاهد فايلر حالياً ملخص المباريات الخمسة للفريق البترولي والتى تضمن بعض المباريات الودية التى خاضها إنبي مؤخراً إستعداداً لبطولة الدوري التى سيتم إستئنافها غداً ،الخميس، بمواجهة الزمالك والمصري بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا فيما يتلقي الاهلي مع إنبي مساء الأحد المقبل ، ويسعي المدير الفني للأهلي لدراسة المنافس البترولي الذى يقوده حلمي طولان من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه للتفوق عليه وإستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري.

فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف ‏يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، ‏التي تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين خلال المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه اليوم، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ومواجهة إنبي في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد خاض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، كما خاض لاعبو الأهلي من قبل تقسيمة بطول الملعب استمرت 90 دقيقة.