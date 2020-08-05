شكرا لقرائتكم محمد سلطان يكشف خطة الجبلاية للتعامل مع كورونا حال وجود موجة ثانية للفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة كيفية تعامل الجبلاية حال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت :" نتعاون مع وزارة الصحة للتنسيق بشأن أزمة فيروس كورونا ، لإطلاعنا على كافة المستجدات فى هذا الشأن ، واكتسبنا خبرة كبيرة تؤهلنا للتعامل مع موجة ثانية من كورونا حال حدوثها لاقدر الله".

ويضيف محمد سلطان :" لذا شددنا على كل اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والحكام ضرورة الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية منعاً لتفاقم الازمة إن حدثت لان الوقاية أفضل من العلاج ، وهناك تناغم كبير بين كل لجان اتحاد الكرة وليس اللجنة الطبية وحدها لضمان خروج جميع المسابقات لبر الامان".

وعن طول أو قصر مدة التعافى من كورونا قال رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة :" اللاعب الذى لايشعر بأعراض يتعافى سريعاً لانه قد يكون أصيب من فترة طويلة ولم يعلم عن الاصابة إلا فى أخر مرحلة ، لذا سيتعافى سريعاً بينما تطول المدة لمن ظهرت عليه الاصابة بالفيروس لانه قد يكون فى بداية الاصابة".

Advertisements

وعن اللاعبين الاجانب قال سلطان:"لن نسمح بإنضمام لاعب لفريقه إلا بعد إجراء مسحة كورونا والتأكد من سلبيتها للحفاظ على اللاعب وعلى المنظومة بالكامل".

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تعيين 3 مراقبين في مباراة الزمالك أمام المصري المقرر لها غدا الخميس في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدوري علي رأسهم مراقب طبي ومراقب مسابقات ومراقب أمني وتم منح تعليمات للمراقب الطبي باتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية بحزم وصرامة مع الفريقين والمتواجدين في ملعب المباراة بسبب فيروس كورونا.

أكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم التنبيه علي الأندية بالالتزام بالاجراءات الطبية ومنها نزول الفريقين لارض الملعب من الاتوبيس مباشرة وعدم التوجه لغرف خلع الملابس الي جانب الالتزام بمسافة الامان بين كل لاعب واخر وعدم المصافحة والغاء الوقوف لالتقاط الصور التذكارية والسلام الوطني والنزول للملعب مباشرة وكتابة تقرير عن اي فريق يخالف التعليمات لتغريمه ماليا خلال الفترة المقبلة خيث يدرس مسئولو اتحاد الكرة وضع لائحة مخالفات مالية علي أي فريق يخالف التعليمات الطبية.

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عمر و محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.