شكرا لقرائتكم الجهات الأمنية توافق على تعديل بعض مباريات ناديي طنطا والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت الجهات الأمنية على طلبي ناديي المصري وطنطا بإقامة مباريات كل منهما في الإسكندرية، وعلى ذلك قامت إدارة المسابقات بإدراج الملاعب الجديدة في الجدول مع تعديل في موعد مباراة مصر للمقاصة والجونة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات. وفيما يلي التعديلات التي تمت:- حرس الحدود والمصري (يوم ١٠ أغسطس، الساعة ٤ على استاد الجيش برج العرب) طنطا وحرس الحدود (يوم ١٨أغسطس الساعة ٤ على استاد الجيش ببرج العرب) Advertisements مصر للمقاصة والجونة (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد المقاولون العرب) الاتحاد والمصري (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٩ على ستاد الجيش ببرج العرب) المصري ومصر للمقاصة (يوم ٢٢ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب) اف سي مصر والمصري (يوم ٢٦ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب) طنطا والاسماعيلي (يوم ٢٧ اغسطس الساعة ٩ على استاد الاسكندرية)

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