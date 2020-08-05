شكرا لقرائتكم ليفركوزن يفقد 4 لاعبين قبل مواجهة رينجرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بيتر بوش، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الفريق سيفتقد جهود أربعة من لاعبيه على الأقل في مباراته أمام غلاسكو رينجرز الأسكتلندي في إياب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب كريم ديميرباي وميتشل فايسر عن المباراة المقررة غدا الخميس بسبب الإيقاف، بينما يغيب باولينيو بسبب الإصابة. أما نديم أميري، فقد خضع للعزل الصحي بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأحد المحيطين به.

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وأشار بوس إلى أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة كريم بلعربي في مباراة الغد حيث لا يزال يخضع لتدريبات بشكل فردي.

وقال بوس :"نديم قدم رد فعل جيدا للغاية، فقد اتصل فورا بطبيبنا، وكان رد فعل النادي جيدا للغاية أيضا. علينا أن نكون حذرين. هذا هو الوضع للأسف في ظل جائحة كورونا".

وكان باير ليفركوزن قد فاز على غلاسكو رينجرز ذهابا 3 - 1 قبل أن تتوقف منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا، لكن المدير الفني بوس يرفض اعتبار أن أي شيء قد حسم. وأضاف بوش :"لن تكون مباراة سهلة. نحن في وضع جيد لكننا لم نتدخل بعد. نرغب في تحقيق الفوز".