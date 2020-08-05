مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي.. مصير صفقتي المثلوثي وبابل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مصير صفقتي حمزة المثلوثي وآري بابل، لافتًا إلى أن إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور تحرص على التكتم على تلك الأمور للتركيز في مواجهات الفريق المرتقبة.

ومن المقرر أن يعود دوري we المصري لاستئناف نشاطه مساء غد الخميس بمباراة بين الزمالك والمصري المؤجلة من الاسبوع الـ14.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال مصدر بالزمالك -رفض الكشف عن اسمه- إن إدارة النادي أتمت صفقة انتقال حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي السابق بشكل نهائي.

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وأضاف المصدر أن الزمالك أنهى الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن التعاقد مع اللاعب.

وبسؤاله عن صفقة آري بابل، قال المصدر: "توصلنا لاتفاق مع اللاعب ولكن ظروف تعليق الطيران منعت وصول بابل إلى مصر لحسم الصفقة بشكل نهائي".

وأتم قائلا: "الأمور تسير بشكل جيد، واللاعب متمسك باللعب لصالح نادي الزمالك وهناك محاولات لاحضاره إلى مصر خلال الفترة المقبلة للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على العقود".