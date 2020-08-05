تقرير.. 3 أهداف للزمالك بعد عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف فريق الكرة بنادي الزمالك مشواره في مسابقة دوري we المصري من جديد بعد توقف النشاط المحلي منذ شهر مارس الماضي على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الزمالك مع عودة منافسات الدوري ينتظر أن يخوض مباراة ليست بالسهلة خاصة أمام خصم عنيد وهو فريق المصري البورسعيدي الذي يتواجد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

لكن وقبل استنئاف الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري.. ماذا يريد رجال المدرب باتريس كارتيرون قبل عودة البطولة المحلية؟

المركز الثاني

بعد مباراة الزمالك وسموحة والتي تُعد الودية الأولى للأبيض بعد قرار إعطاء الضوء الأخضر بعودة النشاط من جديد، خرج باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك بتصريح يكشف عن خططه وأهدافه المستقبلية في مهمته الحالية.

كارتيرون بتصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، أكد أن المنافسة على مسابقة الدوري خلال هذا الموسم تعتبر صعبة نظرًا لفارق النقاط مع الأهلي متصدر الترتيب بـ49 نقطة، أي أن الفارق بين الزمالك والأهلي 18 نقطة.

المدير الفني الفرنسي كشف أنه يستهدف الحصول على المركز الثاني، والسبب في ذلك هو الوصول لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، ويتواجد حاليًا فريق المقاولون العرب في الترتيب الثاني برصيد 33 نقطة، في المقابل يتواجد بيراميدز ثالثًا برصيد 32 نقطة.

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الاستعداد لأفريقيا

الزمالك لديه أمل في التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، فالفريق الأبيض وصل إلى دور نصف النهائي عقب إقصاء الترجي - حامل اللقب آخر نسختين - بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليضرب ممثل مصر موعدًا أمام الرجاء المغربي.

وبالطبع عودة الزمالك لمباريات الدوري سيكون عامل إيجابي من أجل تجهيز الفريق بأكمله قبل موقعة الرجاء خاصة أن المنافس المغربي عاد هو الآخر لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المغربي.

أبناء ميت عقبة لديهم الفرصة من أجل التجهيز بالشكل الكافي حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى في المغرب وتحديدًا في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر قبل أن تقام موقعة الإياب في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

مواصلة شهر الانتصارات

الزمالك قبل توقف المسابقات سواء كانت قارية أو محلية كان يمر بفترة تعتبر الأفضل له خلال الموسم الحالي، حيث نجح الفارس الأبيض خلال شهر فبراير أن يفوز على الترجي في السوبر الأفريقي بنتيجة (3-1)، ثم بعد ذلك بأسبوع عاد ليتوج بلقب آخر وهذه المرة على حساب الأهلي بلقب السوبر المصري.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، واصل الزمالك مشواره بإعادة التفوق من جديد على الترجي بعدما فاز عليه في القاهرة بنتيجة (3-1) قبل الخسارة في تونس وعلى الملعب "الأوليمبي" برادس بهدف دون رد.

وبالطبع يسعى باتريس كارتيرون لمواصلة الانتصارات خاصة أن الفريق أمامه سلسلة من المباريات المحلية قبل لقاء الرجاء المغربي في البطولة القارية.