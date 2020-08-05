طبية اتحاد الكرة توضح.. دور المراقب الطبي في مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه بداية من غد الخميس سيتواجد مراقب طبي في مباريات دوري We المصري، لافتًا إلى أن دوره يمكن في متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية في الملعب ورضد المخالفات.

وتعود الحياة لمنافسات دوري We المصري غدًا الخميس بمباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الاسبوع الـ14.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" قال سلطان: "أحب أن أطمئن الجميع، الأمور أصبحت أفضل الآن، نتبع البرتوكول الطبي ونتلقى التوجيهات من منظمة الصحة العالمية والجهات المسئولة".

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وعن دور المراقب الطبي، قال رئيس اللجنة الطبية: "عقدنا جلسة أمس الثلاثاء مع مراقبي المباريات ولجنة المسابقات، هناك تناغم بين جميع أطرف المنظومة".

وتابع: "مراقب المباراة سيتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية في الملاعب، ارتداء أقنعة الوجه، رصد المخالفات ومراجعة أسماء اللاعبين المتواجدين في أرض الملعب وفقًا لكشف الأسماء للتأكد من سلامة جميع اللاعبين المتواجدين في الملعب".

وبسؤاله عن اختلاف مدة التعافي من شخص لآخر، قال: "بعض اللاعبين لا تظهر عليهم أعراض وبالتالي عند إجراء المسحة تظهر إصابته ما يعني أنه قد يكون مُصاب منذ فترة طويلة ولا يعلم، عكس الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض".

وأتم: "يتم إجراء مسحة أخرى بعد 7 أيام لمتابعة حالة اللاعب وعند التأكد من سلبية العينة يخضع لفحوصات أخرى تتعلق بالرئة والقلب قبل العودة للتدريبات للتأكد من سلامته بشكل تام".