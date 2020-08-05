محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال كريم بلق وكيل أعمال المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، إن موكله كان يملك عددًا من العروض من تركيا وفرنسا، مؤكدًا أن هذه العروض لم يتم مناقشتها.
وأضاف بلق من خلال تصريحات لبرنامج ملعب الصقر والذي يقدمه أحمد حسن أن بنشرقي لاعب مميز، مضيفًا أن أي لاعب مميز يكون لديه عروض، مشددًا أن الأولوية لنادي الزمالك.
وأكمل: "العروض الموجود حاليًا لم يتم مناقشتها، اللاعب الآن تركيزه مع نادي الزمالك من أجل حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، كان هناك عروض من أوروبا والخليج لكن هناك التزام بالاتفاق العقد مع الزمالك."
واختتم أن بنشرقي سعيد باللعب في نادي الزمالك الذي يملك جماهيرية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل بنشرقي: أشرف كانت لديه عروض خارجية.. نحترم عقد الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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