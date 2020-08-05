مرجان: حددنا موعد لقاء الوداد.. طلبنا اللعب على ستاد القاهرة.. ولم نستقر على موقف الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء خاطبت الجهات المسئولة من أجل إقامة مباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال مرجان: "لم نطلب رسميا حضور الجماهير في مباراة الأهلي والوداد المغربي، نتابع الموقف بشكل مستمر مع مؤسسات الدولة سواء وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم".

وأضاف: "وجود الجماهير مهم، لكن الأمر يتعلق بالناحية الصحية، وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لابد أن يلتزم الجميع".

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وأكد: "تم تحديد يوم 3 أكتوبر موعدا للقاء الإياب أمام الوداد المغربي، وتم إبلاغ الجميع بذلك".

وعن مباراة الذهاب أمام الوداد والتي ستقام في المغرب أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر المقبل، قال مرجان: "سمير عدلي المدير الإداري بدأ اتصالاته مع السفارة المصرية بالمغرب، من أجل ترتيب كل الأمور".

وواصل: "لم نستقر على رئيس بعثة الأهلي في المغرب، ومحمود الخطيب رئيس النادي لا يتأخر مطلقا عن السفر مع الفريق في أي رحلة خارجية".

وأتم: "مجلس الإدارة سوف يحسم رئيس البعثة وفقا للاختيارات والمعايير الموجودة والظروف المتاحة وقتها".