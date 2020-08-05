إيقاف الهاني سليمان بسبب أحداث مباراة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إيقاف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لمدة ثلاث مباريات مع غرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة سموحة الودية أمام الاتحاد السكندري.

وحسبما أفاد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على فيسبوك فإن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة قررت إيقاف سليمان 3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه تُسدد خلال 30 يوم وذلك بعد الإطلاع على تقرير المباراة الودية والتي جمعت سموحة بالاتحاد يوم 28 يوليو الماضي والتي انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

وكان الهاني سليمان قد دخل في مشادة مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري وذلك بعد كرة مشتركة بين الثنائي مما استدعى تدخل الأجهزة الفنية من أجل إنهاء الأزمة.

حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة قرر توقيع غرامة مالية على حارسه بسبب نفس الأزمة.