رئيس لجنة التظلمات: ليس من حق الأهلي "التظلم" مرتين.. وحالة واحدة لتخفيف عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، إن الأهلي ليس من حقه التظلم على عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك فارق بين التظلم والالتماس.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، قد عاقبت كل من كهربا وعاشور بالإيقاف حتى نهاية الموسم بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات، قبل قبول لجنة الاستئناف تظلم ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات ليتم تخفيفها إلى 10 مباريات فقط.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال الشوربجي: "قرار لجنة الاستئناف نهائي ولا يجوز الطعن عليه، لكن يجوز للنادي أو اللاعب المتضرر تقديم التماس لاتحاد الكرة وفقًا لما تنص عليه اللوائح".

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وأضاف:" الالتماس لا يقدم للجنة الاستئناف ولكن يقدم إلى اتحاد كرة القدم، وإذا كانت هناك أسباب جديدة يتم تحويله إلى اللجنة".

وتابع:" في حالة تقدم الأهلي بالتماس لاتحاد الكرة، ستنظره الجبلاية وسيتم إحالته إلى لجنة الاستئناف في حالة وجود جديد في الالتماس المقدم ليتم بحث الأمر وإصدار القرار النهائي".

وعن موقف الجنايني من طلب الأهلي، قال: "الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أعلن موقفه برفض الالتماس، ما هو السبب الجديد الذي سيدفع الأهلي لتقديم الالتماس؟".