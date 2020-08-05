محامي الزمالك يعلن لـ"الخليج 365" انسحابه من الإشراف على ملف "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال محمد بيومي خبير اللوائح، إنه انسحب من الإشراف على الدفاع عن أحقية نادي الزمالك في ملف "نادي القرن" بسبب خلافات مع إدارة القلعة البيضاء.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال بيومي: "انتمائي للأهلي ولكن الزمالك معه كل الحق في الحصول على لقب نادي القرن رغم من مرور ٢٠ عاما على القضية".

Advertisements

وأضاف: "انسحبت من الإشراف على قضية نادي الزمالك بخصوص ملف نادي القرن بسبب رغبة الإدارة في تواجد محامين أجانب، على عكس اتفاقي معهم من البداية بأن أكون مسؤولاً بمفردي".

وأتم: "مع احترامي الكامل للمحامين الأجانب فهم لا يصلحون لهذه النوعية من القضايا، فهم لهم خبرة كبيرة في قضايا العقود والغرامات والتعويضات ولكن هذه القضية تحتاج إلى شخص يعلم جميع تفاصيلها منذ إعلان اللقب".

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن قبل عدة أسابيع نيته فتح ملف "نادي القرن"، كما تعهد بتجهيز ملف كامل للدفاع عن حق النادي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).