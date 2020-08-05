تدريبات تأهيلية لطارق حامد ويعود لقائمة الزمالك أمام الاتحاد

يخوض طارق حامد نجم الزمالك جلسات تأهيلية من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بـالعضلة الخلفية. ومن المحتمل بشكل كبير أن يغيب طارق حامد عن مباراة الغد التى سيخوض بها مباراة المصري البورسعيدي ، ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة حامد عن مباراة الغد التى سيخوض بها مباراة المصري البورسعيدي ، ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز . وسيكون اللاعب جاهزًا لخوض مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، التى ستقام على ستاد برج العرب، يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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