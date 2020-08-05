كارتيرون يعقد جلسة مع الثنائي المغربي اليوم

يعقد الفرنسي، باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مع الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، اليوم الأربعاء خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

ويجهز المدرب الفرنسي البرنامج التدريبي للثنائي المغربي بن شرقي وأوناجم، من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة.

ووصل الثنائي صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة، قادمين من

المغرب، واجرى بن شرقي وأوناجم مسحة طبية للكشف عن فيروس

كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز .