الزمالك يدعو وزيرا الرياضة والأوقاف لحضور افتتاح المنشآت الرياضية بالنادي

يفتتح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، المنشآت الرياضية الجديدة بالنادي، ومسجد الدكتور الراحل "محمد مشالي"، يوم الجمعة المقبلة. ويجهز نادي الزمالك دعوة لوزير الشباب و الرياضة والأوقاف، من أجل حضور الافتتاح بالنادي. وسيقوم نادي الزمالك بأفتتاح صالة الجودو، والكاراتيه، وصالة محمد حسن حلمي " زامورا" التي تم تجددها. " زامورا" التي تم تجددها. وشدد مرتضى منصور فى الجولة على ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامات لأي ظرف وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً.

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