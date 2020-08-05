أوباما يغادر معسكر الزمالك ويعود إلى القاهرة

غادر يوسف أوباما نجم الزمالك معسكر الفريق المقام ببرج العرب بمدينة الأسكندرية، إلى القاهرة من أجل الخضوع لإشاعة لتحديد مدى إصابته. و يعاني يوسف أوباما من إصابة عضلية، ومن المنتظر أن يخضع نجم الفريق للأشعة لتحديد حجم إصابته. على الجانب الآخر، يستعد الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز . ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرن المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض، التى سيخوض بها مباراة المصري البورسعيدي. من المتوقع أن يدفع بكلا من: Advertisements في حراسة المرمى: محمد ابوجبل في الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي في الوسط فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمد حسن في الهجوم: اسامة فيصل، مصطفى محمد، إسلام جابر. يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى العاشرة صباح اليوم الأربعاء بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى المقرر غدًا الخميس باستاد الجيش والمؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

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